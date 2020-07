Pellezzano: nuovi lavori al Complesso dello Spirito Santo Concessi 200mila euro, Morra: “Un’ importante opportunità di crescita per il nostro territorio"

Al via con i lavori di adeguamento e ammodernamento del Complesso comunale dello Spirito Santo in Pellezzano. I nuovi interventi saranno realizzati al fine di migliorare l’accoglienza, l’informazione e la valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico. In programma per domani mattina la firma ed il rilascio del Decreto di Concessione che segna l’inizio delle attività progettuali che il GAL (Gruppo di Azione Locale) “Terra è Vita” ha finanziato all’Ente, concesso un contributo di 200mila euro per il progetto.

“Un’altra importante opportunità di crescita per il nostro territorio – ha detto il Sindaco Morra – il finanziamento proveniente dalle Misure del Gal consentirà di adeguare ed ammodernare il Complesso Comunale dello Spirito Santo, una delle strutture più attraenti presenti sul comprensorio, dal forte valore è legato alla storia del territorio. La promozione del turismo è anche uno degli obiettivi perseguiti dalla nostra Amministrazione, per rendere il territorio del Comune di Pellezzano non solo un luogo di attrazione turistica, ma anche un luogo dove i visitatori possano apprezzare i valori delle nostre tradizioni storiche e culturali”.

L’intervento di adeguamento e ammodernamento del Complesso dello Spirito Santo dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data fissata per la sottoscrizione dell’atto, vale a dire entro il 23 luglio del prossimo anno.

All’incontro per la firma dell’Accordo che sancisce il trasferimento dei fondi provenienti dalla Misura del Gal, oltre al Sindaco Morra, prevede anche la presenza del Presidente del Gal “Terra è Vita” Franco Gioia.