"Pellezzano è Smart", consegnate due auto elettriche al comune L’innovazione led nella pubblica illuminazione Selettra

Consegna simbolica delle due nuove auto elettriche modello Volkswagen Up, che rientrano nell'ambito del progetto "Selectra" relativo all'efficientamento energetico di gran parte degli strumenti in dotazione all'Ente.

Ringrazio la società “Selettra Spa” – ha dichiarato il primo cittadino – per la consegna di altre due auto elettriche nell’ambito di una progettazione ad ampio raggio che vede il nostro territorio avvalersi di mezzi e strumenti in grado di ridurre l’inquinamento ambientale e rendere la nostra cittadina sempre più smart e a misura d’uomo. Queste due vetture vanno a sostituire le due auto in dotazione all'area Affari Generali che vengono utilizzate per i media comunali e per la rappresentanza".

Queste due auto grazie a una "pila" di maggiore capacità, possiedono una maggiore autonomia e hanno anche un costo inferiore rispetto alle versioni precedenti. L'autonomia è di circa 260 km, con un tempo di ricarica di circa 4 ore e 15 minuti.

La consegna delle auto verrà preceduta dalla benedizione del parroco della comunità di Pellezzano, don Luigi Savino.

La cerimonia di benedizione coincide con l’inizio dei festeggiamenti Patronali in onore di S. Anna la cui ricorrenza è prevista domenica prossima 26 Luglio.