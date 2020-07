Resta chiusa causa Covid la storica discoteca "L’Africana" I titolari: “Non ci sono le condizioni per operare in sicurezza, arrivederci al prossimo anno”

Con un lungo messaggio rilasciato sulla pagina ufficiale della famosa discoteca della costiera Amalfitana, l’Africana Famous Club ha salutato i tanti clienti affezionati e fan con un “arrivederci all’anno prossimo”.

Stagione finita, o forse mai iniziata, per la storica discoteca di Praiano che dal 1962 rappresenta uno dei gioielli sella movida e del divertimento della costiera Amalfitana. I motivi della chiusura sono, ovviamente, da ricondurre alle strette normative vigenti a causa dell’emergenza coronavirus.

Questo il messaggio dei titolari:

“Abbiamo sperato fino alla fine di poter fare del sano divertimento in Costiera Amalfitana, di poter regalare ai nostri ospiti delle serate magiche anche quest’anno così come avviene ogni anno dal 1962.

I recenti casi italiani e quelli avvenuti nei locali notturni nella vicina Spagna, che hanno causato un nuovo lockdown in alcuni paesi della penisola iberica, sono stati la causa principale della nostra decisione.

La responsabilità morale nei confronti dei nostri collaboratori, dei nostri ospiti e del nostro territorio vengono prima di qualsiasi altra cosa.

Oggi, nessuno è in grado di fare divertimento rispettando il protocollo regionale, non per mancanza di capacità degli organizzatori ma perché il divertimento è libertà, voglia di vivere, gioia e allegria.

Nessuno degli ospiti, come d'altronde è capitato in tutti i locali della regione, ha rispettato il protocollo.

E cosa succederebbe se un asintomatico ballasse senza mascherina all'interno del nostro locale? Per noi amanti del divertimento, quello sano, responsabile, concreto, ai proclami preferiamo i fatti.

È arrivato il momento di comunicare che per noi " oggi" non ci sono le condizioni per poter operare in sicurezza. Torneremo più belli e più forti di prima…..

senza dimenticare che l’attesa aumenta il desiderio!!”