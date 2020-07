Potenziamento del personale al Comune di Pellezzano La fase avrà una durata complessiva di 1100 ore

Questa mattina, facendo seguito alla nota acquisita da RIPAM Campania e al relativo elenco dei candidati assegnati all’Amministrazione Comunale di Pellezzano in relazione al Concorso indetto dalla Regione Campania per il reclutamento di personali agli Enti istituzionali, sono stati convocati i soggetti selezionati a seguito del concorso, presso l’Aula Consiliare di Palazzo di Città per dare avvio alla fase denominata “trading on the job” inerente il concorso RIPAM.

La fase di formazione e rafforzamento, in coerenza con il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020della Regione Campania di riferimento per il Corso–Concorso, è finalizzata al rafforzamento delle competenze individuali e della capacità istituzionale degli Enti destinatari. Il percorso ha ad oggetto temi specialistici inerenti alle funzioni del profilo di riferimento.

Questa fase ha una durata complessiva di 1100 ore ed è strutturata in 2 componenti: formazione a distanza (300ore) e training on the job (800 ore).Per le attività di training on thejob e di formazione a distanza il calendario dettagliato verrà comunicato con una periodicità almeno mensile che terrà conto delle esigenze dell’Amministrazione Comunale di Pellezzano e in cui saranno indicati anche gli eventuali periodi di sospensione per le festività.

“Accogliamo e ringraziamo il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, con favore l’inserimento di nuovo personale all’interno del nostro Ente – ha detto il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra – L’adesione del nostro Comune al Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020della Regione Campania, ha avuto come obiettivo proprio quello di potenziare l’ente sul profilo delle figure necessarie ad implementare i settori dove risulta una carenza di personale”.

Ai partecipanti alla fase di formazione e rafforzamento viene corrisposta una borsa di 10.000,00 euro complessivi, erogata in ratei di 1.000,00 euro lordi mensili. La borsa, finanziata dal Fondo Sociale Europeo attraverso il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Campania, viene erogata ai partecipanti direttamente dall’Amministrazione regionale. L’erogazione della suddetta borsa avverrà secondo le disposizioni contabili in materia ed in linea con quanto disposto dal D.P.R. n. 917/1986 TUIR-Testo unico delle imposte sui redditi