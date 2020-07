Cava, progetto "Key of Change": pervenute 338 domande In programma la realizzazione di due centri territoriali di inclusione

Il Piano di Zona Ambito S2, in riferimento al progetto “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, intitolato “Key of change”, comunica che alla data di scadenza degli avvisi pubblici sono pervenute 338 domande.

Si tratta delle istanze per partecipare alle tre azioni previste dal progetto: A) Servizi di supporto alle famiglie, B) Percorsi di empowerment, C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.

Il progetto è finanziato per complessivi € 963.421,00 dalla Regione Campania ed è finalizzato alla realizzazione di due Centri Territoriali di Inclusione a Cava de’ Tirreni ed in Costiera Amalfitana.

Le azioni che compongo il progetto:

AZIONE A) SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE-PARTNER COOPERATIVA SOCIALE IL DELFINO:

• Supporto a 25 coppie coniugali in fase di separazione e/o di divorzio;

• Servizio di sostegno pluridisciplinare a 30 nuclei familiari in situazioni di difficoltà;

• Servizio di assistenza di educativa domiciliare attraverso i piani assistenziali redatti

dall’equipe d’intervento;

• Servizio di tutoraggio educativo specialistico ai bambini e ragazzi con disturbi di

apprendimento e con bisogni educativi speciali.

AZIONE A) SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE-PARTNER COOPERATIVA LA CITTA’ DELLA LUNA:

• Supporto a 13 nuclei familiari attraverso il modello delle riunioni di famiglia;

• Servizio di assistenza di educativa domiciliare attraverso i piani assistenziali redatti

dall’equipe d’intervento;

• Attività di assistenza materiale e psicologica ai neogenitori per 30 nuclei familiari;

• Servizio di tutoraggio educativo specialistico ai bambini e ragazzi con disturbi di

apprendimento e con bisogni educativi speciali.

AZIONE B) PERCORSI DI EMPOWERMENT -PARTENER OMINC – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE:

Sono 4 i percorsi formativi destinati complessivamente a 65 cittadini in carico ai servizi sociali

professionali dell’Ambito con l’obiettivo di attribuire qualifiche professionali tese all’acquisizione

di keycompetence, come previsto dai regolamenti europei:

a) un corso di formazione professionale di “Operatore Socio – Sanitario” della durata

complessiva di 1000 ore con rilascio di qualifica professionale da destinare a 20 partecipanti.

b) n. 3 percorsi formativi, della durata di 40 ore rivolto, ciascuno a 15 destinatari, basati sullo

studio e sull’approfondimento di competenze chiave (key competence “Spirito di Iniziativa e di

imprenditorialità”, “Comunicazione nelle lingue” e “Competenza digitale”).

Ogni destinatario, riceverà un’indennità di frequenza per tutta la durata del corso.

AZIONE C) TIROCINI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE PARTNER OMINC – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE:

Tirocini finalizzati all’inclusione sociale con la realizzazione di servizi di accoglienza e

orientamento all’inclusione socio lavorativa, nonché di tirocini di inserimento o reinserimento al

lavoro per persone disabili.