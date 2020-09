Cava, affetta da una rara malattia: la solidarietà per Zaira Solo un intervento, dal costo di 60mila euro, può concedere una vita migliore alla piccola

Una grave e rarissima malattia che può essere curata, solo al costo di 60mila euro. E' la storia della piccola Zaira e dei genitori, Salvatore ed Anna. La famiglia, residente a Cava de' Tirreni, si trovano ad affrontare una nuova sfida che, per problemi economici, non pososno affrontare da soli. Ed è così che la famiglia non si è arresa, facendo partire una campagna di solidarietà con chiunque decida di aiutarli.

La piccola Zaira è nata con una malattia rara, l’emimelia fibulare, che comporta una grave anomalia nello sviluppo degli arti, che pregiudica fortemente la deambulazione, l’equilibrio e con la crescita provoca gravi problemi all’anca ed alla schiena. Una vita che, oggi, può essere cambiata grazie ad un intervento particolarmente complesso che sarà eseguito con una tecnica all’avanguardia dal dott. Alexander Kirienko, un luminare dell' ortopedia pediatrica e delle malformazione degli arti inferiori, che opera presso la clinica Humanitas di Milano.

L'operazione ha un costo di 60mila euro e non è sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale. A sostenere la famiglia di Zaira, c'è anche il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli che ha parlato della storia della piccola, chiedendo ai cittadini di aiutare la famiglia.

"Sono certo, però, che anche questa volta i Cavesi sapranno stringersi e dare una mano, come hanno sempre fatto, ad una sua figlia.

Ringrazio a nome della Città tutti coloro che anche da altre città stanno sostenendo questa grande mobilitazione per donare un futuro sereno alla piccola Zaira". Ha scritto, il primo cittadino Servalli.