Hollywood Park: da lunedì al via al progetto extrascolastico Sensazioni, emozioni e creatività a Giffoni Valle Piana

Un parco rimodernato con nuove attrazioni e un progetto innovativo. E’ questa la ricetta scelta dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Antonio Giuliano e promossa dall’assessore con delega alle politiche giovanili Eliana Malfeo in sinergia con l’associazione di volontariato “Il Gabbiano”, da venti anni punto di riferimento sul territorio comunale e pronta a scendere in campo in campo a partire dal lunedì 5 ottobre con il progetto “All’Hollywood Park: sensazioni, emozioni e creatività”.

L’iniziativa, rivolta ai bambini compresi nelle fasce d’età che va dai 6 ai 10 anni e dagli 11 ai 14 anni, permetterà nel prossimo ottobre di poter impegnare i ragazzi in attività extrascolastiche potendo usufruire delle nuove strutture messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale nel rimodernato Parco Hollywood. Il tutto abbinando al divertimento anche i valori della socializzazione, sviluppare il saper “giocare insieme” unita all’educazione al rapporto “uomo-natura”. Con l’ausilio di venti operatori e di personale qualificati, i ragazzi saranno impegnati in attività ludiche, laboratoriali e motorie, escursioni culturali e proiezioni di film.

Per garantire la possibilità a tutti i bambini di poter partecipare, la realizzazione del progetto si suddividerà in più periodi per evitare pericolosi assembramenti ma soprattutto per poter ampliare la platea delle persone iscritte ai progetti.

Tutto verrà effettuato nel rispetto nel rispetto delle linee guida anti Covid-19 promulgate dal Dipartimento per le politiche della famiglia in tema di opportunità di socialità e gioco per bambini ed adolescenti. In tal senso, verranno predisposte due postazioni differenti, una per l’ingresso e l’altra per l’uscita dal parco, oltre a garantire la misurazione della temperatura corporea e disinfezioni delle mani per ogni bambino, con successive sanificazioni delle postazioni e delle attrazioni.

“Sono orgoglioso di questo progetto ideato in sinergia con l’associazione di volontariato “Il Gabbiano”: garantiremo ai più piccoli divertimento ma soprattutto inculcheremo loro i valori sani come la socializzazione e il rispetto della natura – le parole del Sindaco Antonio Giuliano -. Tutto questo avverrà nel massimo della sicurezza ma soprattutto in un parco rimodernato, ricco di attrazioni per permettere alle famiglie un luogo di svago adatto a tutti”.

“Mettiamo in campo un’iniziativa interessante, aperta a tutti e con le emozioni e il divertimento come unico denominatore comune – il pensiero di Eliana Malfeo, assessore con delega alle politiche giovanili -. Garantiremo a tutte le famiglie un’attività extrascolastica in un’area sicura, pronta a diventare un polo aggregativo per i bambini della nostra Città”.