Covid,Cuofano:"Si sta valutando la chiusura di parchi e ville" Nocera Superiore, il sindaco alza il livello di guardia: controlli all'aperto e negli esercizi

"Responsabilità. Prudenza. Rispetto delle regole." È quanto chiede il sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano, all’indomani della positività al tampone Covid-19 registrata in città per due cittadini, disposti già in isolamento e tenuti sotto stretta osservazione.

Dopo un briefing con il Comando di Polizia Locale, il primo cittadino ha disposto servizi specifici di controllo su tutto il territorio, sia all’aperto che negli esercizi commerciali, per verificare l’utilizzo della mascherina e scongiurare il rischio assembramenti.

«Com’è avvenuto durante il momento più difficile del lockdown anche adesso dobbiamo resistere per contenere la diffusione del virus – sottolinea Cuofano – ognuno deve fare la sua parte, rispettando le regole ed adottando ogni misura di protezione e prevenzione. Ci aspettiamo una grande prova di maturità da parte della comunità com’è accaduto durante la fase più acuta del contagio se vogliamo evitare ulteriori misure drastiche. Per quanto riguarda la chiusura di parchi pubblici e villette valuteremo, all’esito dei controlli avviati, se sarà necessario o meno, ma questa decisione dipenderà dal senso di responsabilità dei cittadini»