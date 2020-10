Provincia: continuano i lavori sulla provinciale 6 La strada che collega Sarno, San Valentino Torio e Nocera Inferiore

Continuano i lavori per la messa in sicurezza della SP 6 strada provinciale che collega Sarno, San Valentino Torio e Nocera Inferiore, portando anche all' ingresso del casello autostradale della A30 Nocera Pagani.

La Provincia, su input del Presidente Michele Strianese continua a lavorare per una rete viaria provinciale sempre piu' efficiente e sicura.

Nell' Agro Nocerino Sarnese si sta lavorando tanto per ripristinare le minime condizioni di fruibilita' di strade che da tanti anni non ricevevano interventi di messa in sicurezza e riqualificazione.

Si procederà nei prossimi giorni per sistemare anche la SP 298 (Via Fontana a Pagani), la SP 384 (Via Zeccagnuolo a Pagani) e la 434 (Via Padula a Nocera Inferiore).