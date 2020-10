Alternativa SS 18, sopralluogo del presidente Strianese "Un lavoro che era fermo da tanti anni" ha commentato da Nocera il presidente della Provincia

Ieri il Presidente della Provincia, Michele Strianese, ha voluto fare un sopralluogo sui lavori che la Provincia sta realizzando a Nocera Superiore, nel centro urbano, nell'ambito del completamento delle opere di costruzione della strada alternativa alla SS 18.

“Un lavoro che era fermo da tanti anni - afferma Michele Strianese - e che riguarda alcuni comuni tra cui Angri, San Marzano sul Sarno, Pagani, Sant'Egidio e, appunto, Nocera Superiore dove in questi giorni si sta riqualificando e mettendo in sicurezza il corso principale del paese, nei pressi del Palazzo Comunale.

Insieme al Sindaco Giovanni Cuofano e all'Amministrazione Comunale abbiamo fatto in modo che riprendessero questi lavori nell'Agro Nocerino Sarnese, per la messa in sicurezza di tutta l’area, una migliore viabilità e maggior decongestionamento del traffico.”