Covid, 128 casi a Cava: due i ricoverati L'aggiornamento del sindaco Vincenzo Servalli

Sono 128 i casi positivi al Covid-19 a Cava de'Tirreni. Di questi solo due sono ricoverati in ospedale con sintomi, il resto dei cittadini è asintomatico. Questo l'aggiornamento fatto dal sindaco di Cava, Vincenzo Servalli, sull'andamento dei contagi in città.

"Nella nostra città abbiamo al momento 128 casi di Covid 19. Di questi, la grande maggioranza sono asintomatici e sono in casa mentre due sono ricoverati in ospedale. Il sistema di tracciamento dei contatti, da parte dell’Asl, procede con una certa difficoltà ed il tempo di realizzo dei tamponi si è allungato per via del grande carico di lavoro. In questo contesto, ferme le disposizioni del Governo, sono confermati il divieto di spostamento tra province e l’obbligo di rientro a casa alle 23.00. Nei prossimi giorni, faremo il punto delle diverse norme ed indicazioni arrivate per un quadro più chiaro e decideremo anche in relazione alla giornata dedicata ai nostri defunti. Rispettiamo le regole". Scrive, il primo cittadino.