San Valentino Torio, insorge la protesta contro il nuovo DPCM Continuano le proteste. Il blitz del Movimento Nazionale contro Conte

A San Valentino Torio, in provincia di Salerno, il Movimento Nazionale hanno inteso contestare aspramente il nuovo DPCM appena varato dal presidente Conte. "Il nuovo DPCM è una cagata pazzesca, questo il contenuto dello striscione affisso dai militanti.

"Il nuovo provvedimento - ha spiegato Francesco Carbone, responsabile agronocerino del Movimento Nazionale - dà l'ennesima, inaccettabile, stangata alle attività commerciali, imponendo una stretta a palestre, piscine ed attività ristorative che, pur parziale per queste ultime, condanna definitivamente la già provata economia del territorio salernitano e del sud in genere. Da oggi - conclude Carbone - non siamo più disposti a tollerare supinamente la situazione, che con ragionevole certezza porterà a breve ad un nuovo Lockdown generalizzato. Questo striscione è solo l'inizio della nostra lotta per ridare dignità a lavoratori ed imprenditori".