A fuoco un mezzo nella caserma a Nocera, Cuofano: Delinquenti La rabbia del primo cittadino: "Un atto scellerato"

«Un episodio delinquenziale consumato in luogo simbolo di legalità dove sta nascendo la nuova Caserma dei Carabinieri di Nocera Superiore». È il commento del sindaco Giovanni Maria Cuofano in merito all’incendio che, nella notte, ha interessato un mezzo della ditta che sta eseguendo i lavori di realizzazione della caserma nell’area dell’ex mattatoio di via Petrosino, a Nocera Superiore.

«È un atto scellerato che colpisce un luogo destinato a presidio di legalità – aggiunge Cuofano – in questa circostanza ringraziamo l’Arma per gli sforzi che compie a difesa della sicurezza ed a tutela dei cittadini. Ancora di più, abbiamo il dovere di consegnare il prima possibile la nuova struttura».

Al momento ci sono indagini in corso da parte delle forze dell’ordine sulle quali vige il dovuto riserbo investigativo.