San Marzano sul Sarno, parco Villa de Tilla nel degrado La denuncia del gruppo consiliare "Noi #sempre tra voi".

Il parco pubblico Villa de Tilla ostaggio nel degrado a San Marzano sul Sarno. A denunciare la situazione sono stati alcuni cittadini, che nei giorni scorsi hanno inviato un dossier fotografico al gruppo "Noi #sempre tra voi" dei consiglieri comunali in quota opposizione Colomba Farina, Maria Calenda e Vincenzo Marrazzo.

"Le giostrine sono nel degrado, con i bimbi che liberamente possono accedervi, rischiando così problemi di salute per motivi di igiene. Carente anche l'ordinaria manutenzione e la pulizia del verde".

Da qui, la richiesta dell'opposizione che chiede al sindaco di chiudere l'area per mettere in sicurezza il parco pubblico di Villa de Tilla ed eseguire la sanificazione di tutto la struttura di largo De Gasperi.

"Se il Parco Urbano ormai è chiuso e non si hanno notizie in merito, il parco pubblico Villa de Tilla resta aperta pur versando nel degrado più assoluto. Le foto ricevute dai cittadini di San Marzano sul Sarno parlano da sole: il parco pubblico è in stato di abbandono. Questa è una situazione inaccettabile. Le giostre riservate ai bambini sono qualcosa di assurdo. Nonostante ciò, nessuno del Comune provvede a sanificare l'area, oltre che a gestire il verde. Come gruppo consiliare auspichiamo un intervento urgente da parte di questa giunta comunale", hanno concluso i consigliere comunali Farina, Calenda e Marrazzo.