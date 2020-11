Pellezzano: attivi i servizi demografici online Il sindaco: "Un canale utile per evitare assembramenti"

È attivo da oggi il nuovo servizio del Comune di Pellezzano per scaricare comodamente da casa e da remoto i certificati rilasciati dall’Ufficio Servizi Demografici, evitando di recarsi di persona all’ufficio. Il nuovo servizio è essenziale in un periodo delicato come questo, dove

bisogna ridurre al minimo i contatti. Per chi non ha dimestichezza con il computer, è prevista la possibilità di delegare l’accesso al portale digitale ad un terzo oppure continuare a recarsi di persona all’ufficio, previa prenotazione causa COVID-19.

I certificati scaricabili in modo completamente autonomo dall’apposito portale “Servizi Online” sul sito dell’Ente (www.comune.pellezzano.sa.it) sono:

? Certificato di Esistenza in vita;

? Certificato di stato Libero;

? Certificato di Residenza;

? Certificato di Cittadinanza;

? Certificato Anagrafico di Nascita;

? Certificato Anagrafico di Morte;

? Certificato Anagrafico di Matrimonio;

? Certificato di Residenza A.I.R.E.;

? Certificato di Stato di Famiglia;

? Certificato di Stato di Famiglia A.I.R.E.

? Certificato di Residenza e Cittadinanza;

? Certificato contestuale di Singolo (Res, Citt, Nas);

? Certificato contestuale di Famiglia (Res, Citt);

? Certificato di Godimento dei Diritti Politici;

? Certificato di Nascita;

? Certificato di Matrimonio;

? Certificato di Morte;

? Estratto di Nascita;

? Estratto di Matrimonio;

? Estratto di Morte.

Per l’accesso è necessario essere in possesso di SPID, e si è in attesa dell’approvazione del Ministero dell’Interno per l’accesso anche tramite Carta d’Identità Elettronica CIE. Inoltre, è possibile scaricare anche certificati per un altro soggetto munendosi del relativo documento di

identità/patente/passaporto (questo servizio sostituisce la classica delega).

“Si tratta di un risparmio di tempo e costi - fa notare il Sindaco dott. Francesco Morra - e con apposita delibera di giunta sono stati azzerati anche i costi dei diritti di segreteria, mentre per i certificati che richiedono l’applicazione della marca da bollo, è possibile inserire sul portale il relativo codice identificativo da 14 cifre”.

Il progetto è stato seguito dal Consigliere delegato all’e-Government Ivan Facenda. Si ringrazia il Responsabile dell’Area Affari Generali nella persona delle Dott. A.Camberlingo, l’Ufficio Servizi Demografici e il Responsabile dell’Area Informatica Dott. T.Pisapia. Dopo il nuovo portale istituzionale, l’app Municipium, il subingresso in ANPR per richiedere i propri certificati presso un qualsiasi Comune aderente,

continua quindi il processo di digitalizzazione dell’Ente. A partire dall’01 Gennaio 2021 sarà inoltra attivo lo Sportello Unico Edilizia per

gestire in modo interamente telematico le proprie pratiche di edilizia.