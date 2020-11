Sanificazione e nebulizzazione a Giffoni Valle Piana Da stasera riprendono gli interventi sul territorio

Riprendono le operazioni straordinarie di sanificazione e nebulizzazione sul territorio comunale di Giffoni Valle Piana. Dalle 22 di questa sera, l’intera Città picentina sarà oggetto di interventi mirati legati all’emergenza Coronavirus. Il cronoprogramma stilato in accordo fra tutte le parti in causa permetterà di coprire in più giorni ogni angolo del territorio comunale, partendo dal centro cittadino e dai luoghi maggiormente affollati fino a raggiungere le varie frazioni.

Si tratta di interventi voluti fortemente dal Sindaco Antonio Giuliano già durante il primo lockdown dello scorso marzo. Il numero crescente di contagi nell’intera area dei Picentini ha spinto il primo cittadino giffonese a rimettere in piedi la macchina organizzativa per garantire a scadenza settimanale la sanificazione e la nebulizzazione dell’intero territorio comumale.

“Questo è l'ennesimo segnale di attenzione massima sulla situazione epidemiologica nella nostra Città – ha dichiarato il Sindaco Antonio Giuliano -. Con il Coc abbiamo monitorato costantemente la situazione sanitaria, mettendo in campo altre diverse azioni mirate per limitare e contrastare il diffondersi del virus. Solo con l’aiuto dei concittadini, con il loro spirito di sacrificio e l’alto senso di responsabilità possiamo limitare i danni”.