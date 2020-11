Castel San Giorgio: chiusi impianti sportivi e mercato La decisione del sindaco Lanzara per fronteggiare l'emergenza

Sospensione temporanea del mercato settimanale del venerdì e chiusura del campo sportivo comunale "Domenico Sessa" ed altre strutture sportive di proprietà dell'Ente. Questa la decisione presa oggi dalla sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, per fronteggiare l'emergenza Covid-19 sul territorio comunale. "Vista i casi da Covid 19 e i conseguenti contagi legati al virus nella nostra città, ho ritenuto opportuno, insieme ai settori comunali di competenza, emanare due ordinanze per evitare ulteriori contagi", ha detto la sindaca Lanzara.

Nel dettaglio, il Comune ha previsto la sospensione temporanea della fiera settimanale del venerdì per il settore non alimentare e alimentare in piazza Nassirya. Contemporaneamente, è stata prevista la chiusura del campo sportivo comunale "Domenico Sessa" e di altre strutture sportive comunali. Tutto sarà chiuso fino al prossimo 14 dicembre.