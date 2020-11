Dad, il comune di Nocera acquista dispositivi per gli alunni L'impegno dell'amministrazione cittadina per sostenere le famiglie socialmente fragili

L’amministrazione comunale ha voluto dare un segnale sostenendo l'impegno delle famiglie, alle prese con la didattica a distanza. In particolare, la giunta guidata dal sindaco Manlio Torquato ha dato il via libera all'acquisto di dispositivi di connettività su rete mobile "per gli alunni appartenenti a famiglie socialmente fragili che non possiedono presso il proprio domicilio la connessione ad internet", come si legge nel testo del provvedimento amministrativo.

«Dopo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, con la conseguente sospensione della didattica in presenza, la didattica a distanza risulta essere l’unico metodo per garantire l’accesso all’istruzione. Per questo motivo, è di fondamentale importanza poter garantire un diritto costituzionale fondamentale quale il diritto allo studio», ha commentato l'assessore alla pubblica istruzione Federica Fortino.

«La collaborazione con l'istituzione scolastica, ha permesso di effettuare attraverso l’impegno delle dirigenti scolastiche, un'indagine tra le famiglie degli alunni iscritti presso i rispettivi istituti. A coloro che ne ravvisavano la necessità, sono stati forniti in comodato d’uso gratuito tablet e pc, acquisitati con fondi statali», ha fatto sapere l'esponente dell'esecutivo nocerino.