Forte vento e piogge, il sindaco invita a non uscire di casa Le parole del primo cittadino, Michele Strianese, riguardo l'allerta meteo di colore rosso

"Questo pomeriggio ed anche domani le condizioni meteorologiche saranno proibitive a San Valentino Torio e zone limitrofe. Temporali di forte intensita' sono previsti sul nostro territorio. Pertanto si invitano i cittadini a non uscire di casa se non per estrema necessita' e di allontanarsi da zone alberate, nonche' da fiumi, canali e corsi d' acqua che potrebbero esondare. Si invita, inoltre, ad allontanarsi da zone della citta' che potrebbero subire allagamenti per malfunzionamenti o insufficienza della rete fognaria come Via Vetice, Via Porto, Via Diaz Casatori, Via Provinciale Sarno Nocera".

Questa la comunicazione del sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, e dell'amministrazione comunale ai cittadini, in merito all'allerta meteo appena emanata dalla protezione civile, di colore rosso su tutta la provincia di Salerno.