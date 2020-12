Capaccio, dopo un sopralluogo ripulita foce del fiume Sele "Rimosso il materiale che, a causa delle insistenti piogge, si era accumulato in alcune aree"

Oggi pomeriggio, in seguito al sopralluogo effettuato nel pomeriggio di ieri alla foce del fiume Sele dagli uomini di Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Consorzio di Bonifica, al quale ha preso parte anche il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, si è svolta un’operazione di ripulitura della foce del fiume. Le verifiche sono state effettuate per avere un quadro più chiaro della situazione e prendere atto di eventuali danni provocati dal maltempo che sta interessando la provincia di Salerno in questi giorni.

"È stato rimosso il materiale che, a causa delle insistenti piogge, si era accumulato in alcune aree dello sbocco del Sele. Materiale che avrebbe potuto provocare ostruzioni e conseguenti problemi. La situazione, insomma, è sotto controllo, ma non bisogna abbassare la guardia." Ha spiegato il sindaco Alfieri.

La Protezione Civile della Regione Campania, infatti, ha prorogato l’allerta meteo di colore arancione sulla Piana del Sele e il Cilento per altre 24 ore, fino alla mezzanotte di domani. Grazie al lavoro degli agenti della Polizia Municipale e degli uomini della Protezione Civile, continua il monitoraggio costante del territorio di Capaccio Paestum per garantire a tutti la massima sicurezza. Si raccomandano prudenza e collaborazione.