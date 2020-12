A Nocera Superiore sarà un capodanno senza botti La nuova ordinanza del sindaco Giovanni Maria Cuofano

Sarà un capodanno senza botti nel comune di Nocera Superiore. Il sindaco Giovanni Maria Cuofano ha da poco firmato una nuova ordinanza che vietati petardi, botti e fuochi pirotecnici dalle 19 del 31 dicembre alle 3 del mattino del 1 gennaio.

"Una prescrizione necessaria ed opportuna sia per tutelare la sicurezza dei cittadini e per evitare che minori possano maneggiare materiale esplodente in maniera incauta, sia a tutela degli animali da affezione." ha spiegato la fascia tricolore. Sono stati disposti, in tal senso, rigorosi controlli da parte della Polizia Locale al fine di verificare il rispetto del divieto.

"Auspichiamo che vi sia consapevolezza e senso di responsabilità prim’ancora che rispetto del provvedimento: il momento è già di per sé complesso e difficile, a causa dell’emergenza Covid-19, e crediamo che le festività debbano essere scandite da un’esplosione di solidarietà, unione, affetto per i propri cari piuttosto che dall’accensione di petardi." Conclude il primo cittadino.