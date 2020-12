Nocera, in corso i lavori per strada alternativa alla SS18 Gli interventi consistono nella realizzazione delle zanelle e nel rifacimento della pavimentazione

La Provincia di Salerno prosegue in queste ore, nell'ambito della realizzazione della Strada Alternativa alla SS 18 nell'Agro Sarnese-Nocerino, i lavori di rifacimento del piano stradale di via Santa Maria delle Grazie in Nocera Superiore.

“Questo tratto stradale - dichiara il Presidente Michele Strianese - lungo circa 2 km, connette la porzione già realizzata della Strada Alternativa alla SS 18 con il viadotto da realizzarsi per il collegamento con la SS 266 Statale Nocerina. I lavori in corso consistono, nello specifico, nella realizzazione delle zanelle - latistanti la strada e utilmente collegate alle caditoie per l'allontanamento della piattaforma stradale - e nel completo rifacimento del pacchetto di pavimentazione stradale, comprensivo della segnaletica orizzontale e verticale. L’intervento è coordinato dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. Ogni cantiere aperto, non solo permette la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma promuove anche sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”