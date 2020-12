Cetara: a un anno dall'alluvione continuano i lavori Il sindaco Della Monica: “Proseguiamo con lo stesso spirito di sacrificio”

“Il 21 dicembre 2019, un anno fa, abbiamo dovuto affrontare l'alluvione che ha colpito la nostra Cetara! Mi è particolarmente vivo il ricordo dell’impegno di tutti noi che, sfidando la pioggia ed i danni che aveva provocato, con coraggio, forza e speranza, abbiamo subito rimesso a posto tutto. L’amore e la passione per Cetara mi hanno spinto a reperire le risorse utili per risolvere e superare in tempi strettissimi i danni causati dalle incessanti piogge”. E' l'accorato messaggio che il sindaco del comune della Divina Fortunato della Monica ha voluto diffondere per ricordare il dramma che ha sconvolto il suo comune.

“La mia presenza costante – continua il primo cittadino - e perseverante con tutti gli amministratori comunali nei luoghi dell’alluvione ha richiamato l’attenzione delle autorità provinciali, regionali e nazionali, facendo convenire a Cetara il prefetto di Salerno, il governatore De Luca nonché il numero uno della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli. A breve partiranno i lavori per la messa in sicurezza di tutto il nostro territorio sotto l'aspetto idrogeologico. Vi ringrazio di cuore per tutto quello che avete fatto insieme a me per riportare la nostra Cetara in una situazione di normalità. Continuiamo con lo stesso spirito di sacrificio e di rispetto per le disposizioni anti covid auspicando presto il ritorno alla normalità. Grazie a tutti”.