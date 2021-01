Focolaio a Praiano: nuova ordinanza del sindaco I contagi sono saliti da 5 a 16 in poche ore

In seguito allo sviluppo di un focolaio a Praiano, 16 i nuovi positivi registrati nel comune della Divina, il sindaco facente funzioni Annamaria Caso ha emanato una nuova ordinanza.

I positivi da cinque, tra cui due dipendenti comunali, sono arrivati a 16. Tra questi i familiari dei due dipendenti comunali che avrebbero dato origine al contagio.

Per prevenire l'ulteriore diffusione del virus il sindaco ha così emesso l'ordinanza, la 61/2020, che impone limitazioni ai propri concittadini:

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio comunale dalla data della presente e fino al 11.01.2021: 1. per l'approvvigionamento dei beni di prima necessità, è fatto obbligo di effettuarli con la minor frequenza possibile, da un solo componente del nucleo familiare, e presso l'esercizio commerciale più vicino alla propria abitazione; 2. è fatto divieto di visite a parenti ed amici se non per ragioni indifferibili legate ad attività socio assistenziali per persone non autosufficienti; 3. a tutti i titolari delle attività commerciali aperte di garantire accessi contingentati evitando anche minimi assembramenti e per le attività con ridotte dimensioni di regolamentare l'accesso al massimo di una persona per volta; 4. l'assoluto divieto di feste, di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato (abitazioni private) anche di carattere religioso; 5. la chiusura del Cimitero fatto salvo l'accesso per le imprese funebri; 6. la temporanea chiusura delle chiese del territorio comunale, salvo la celebrazione di cerimonie funebri da tenersi in forma strettamente privata limitatamente ai parenti stretti;