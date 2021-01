Il sindaco Morra premia il presepio più bello di Pellezzano Antonio Gioia di Capriglia si è aggiudicato il contest organizzato dalla Pro Loco

Sono stati consegnati dal sindaco Francesco Morra nella casa comunale di Pellezzano i premi per il più bel presepio di Pellezzano, contest organizzato dalla Pro Loco Pellezzano del presidente Luigi Carrella. Una cerimonia semplice ma significativa che conclude le festività natalizie. Alla competizione hanno partecipato oltre 28 artisti che hanno presentato sulla pagina Facebook della Pro Loco Pellezzano la foto del proprio presepio. Ci sono stati quasi tremila like e il vincitore è risultato con oltre 500 "mi piace" Antonio Gioia di Capriglia. Al secondo posto si è classificato Lorenzo Giordano e terza Daniela Miceli. L'appuntamento è per la seconda edizione con il Natale 2021.