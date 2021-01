Lutto a Capaccio Paestum, morto l'ex sindaco Pasquale Marino E' stato anche consigliere, assessore, vicepresidente provinciale

Capaccio-Paestum a lutto per la morte dell’ex sindaco Pasquale Marino, aveva da poco compiuto 80 anni. Marino è stato anche consigliere, assessore e vicepresidente provinciale. E' stato primo cittadino per ben 4 volte, il più votato di sempre, un punto di riferimento per la politica locale e provinciale. Tanti i messaggi di cordoglio dal mondo politico.

“La Città piange Pasquale Marino. Sindaco del Comune di Capaccio Paestum per quattro volte, tra il 1978 e il 2011, è stato un protagonista della politica locale e una figura politica importante di quella salernitana. Tanto si è speso e tanto ha fatto per la sua terra e la sua gente raccogliendo la stima, la fiducia e l’affetto di tutti. Con lui Capaccio Paestum perde il simbolo di un’età fiorente.

Alla moglie, ai figli, ai nipoti va il sentito abbraccio mio, dell’amministrazione comunale e dell’intera Comunità di Città di Capaccio Paestum”. Il cordoglio di Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum, gli fa eco Adamo Coppola, sindaco di Agropoli: “Ho appreso la triste notizia della scomparsa dell'ex sindaco di Capaccio Paestum, Pasquale Marino. Persona buona e perbene, politico d'altri tempi e amico di tutti, ha rappresentato la storia della Città dei templi. Esprimo a nome mio e dell'intera Amministrazione vicinanza ai familiari e a chi gli ha voluto bene”.