Giffoni: screening sul personale scolastico Il sindaco Giuliano: “Necessario garantire la salute pubblica”

Continua la grande attenzione dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Giuliano sul tema spinoso della sicurezza scolastica. Dopo i primi due screening effettuati nelle scorse settimane, nella giornata di ieri, presso il Centro Comunale Covid-19, il corpo docenti e il personale scolastico interessati dalle recenti riaperture legate alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di primo grado sono stati sottoposti a test antigenici. Tutti gli esami hanno dato esito negativo. Allo stesso tempo, anche il personale e i volontari in campo per garantire il servizio di trasporto scolastico hanno effettuato i test, tutti con esito negativo.

“Si tratta di un ulteriore gesto organizzato dall’Ente comunale per dimostrare quanto l’Amministrazione Comunale continui a perseguire ogni strada possibile pur di garantire la salute pubblica – la dichiarazione del Sindaco Antonio Giuliano -. In attesa dello screening della Regione Campania, con l’Amministrazione Comunale abbiamo deciso di ripetere questo importante passo e rasserenare le famiglie. Un ringraziamento speciale va all’assessore con delega alla Sanità Luigi Tedesco, alla consigliera con delega all’Istruzione Angela Maria Mele e al responsabile Aft Picentini, dottor Giovanni Carolla, per aver messo in piedi in tempi record questa importante attività di monitoraggio e garantire la sicurezza”.