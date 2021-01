Covid, Nocera: riapre il comando di polizia locale La chiusura dopo la positività del comandante Lamanna

Sono rientrati in servizio nel comando di polizia locale di Nocera Superiore, in seguito all’esito negativo al tampone Covid-19, i 10 agenti che non avevano avuto contatti diretti con il Comandante Lamanna (attualmente in stato di positività), avverrà in maniera graduale con una prima turnazione già a partire dalle 14 di oggi.

Restano, invece, in isolamento fiduciario i dipendenti (tra agenti ed amministrativi) inseriti nella Lista n.2, ovvero quella dedicata – stando a quanto dichiarato in fase di audit – al personale che ha avuto contatti stretti con la persona positiva.

In attesa di poter disporre del Comando di Polizia Locale a pieno organico, il Comune di Nocera Superiore sta predisponendo un secondo tampone di verifica per i dipendenti attualmente in quarantena fiduciaria.