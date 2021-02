Pellezzano: screening volontario sulla popolazione scolastica Il controllo eseguito su base volontaria

Tutto pronto a Pellezzano per lo screening per il contenimento e la prevenzione della diffusione del Covid-19 nella popolazione scolastica. Tale controllo verrà eseguito su base volontaria nei confronti dell'intera popolazione scolastica compresa da alunni, personale docente e tecnico-amministrativo. A renderlo noto è stato il sindaco Francesco Morra, che tramite un'ordinanza, emessa in data odierna, ha disposto la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole del territorio comunale nel giorno venerdì 05/02/2021, con ripresa regolare delle lezioni a decorrere dal giorno 06/02/2021, per le finalità di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.



"E' un'importante iniziativa - ha detto il Primo Cittadino - che abbiamo voluto promuovere sul nostro territorio per cercare di individuare e circoscrivere eventuali contagi. Tale screening risulta essere fondamentale, innanzitutto per garantire la salute della popolazione scolastica, e poi per interrompere la catena del contagio e continuare ad assicurare la continuità della didattica in presenza".



Lo screening, che verrà eseguito con test molecolare, non sarà obbligatorio quindi si dovranno dare le adesioni attraverso la scuola entro mercoledì 3 febbraio. Si tratta di eseguire un tampone molecolare venerdì 5 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Il Sindaco Morra ha dato disposizioni ai vigili e ai volontari della Protezione Civile S. Maria delle Grazie di predisporre un idoneo servizio d'ordine davanti ai due plessi individuati per eseguire i tamponi: Plesso di Coperchia (Direzione Didattica), cui confluirà anche la popolazione scolastica relativa ai plessi di Cologna, Capriglia e Pellezzano Capoluogo;

− Plesso di Capezzano Via Fravita, cui confluirà anche la popolazione scolastica relativa al plesso di Capezzano Via della Quercia e Capezzano Via Amendola; Tra personale docente ata e dirigenza e alunni dovrebbero essere all'incirca 800 soggetti. Numero variabile a seconda delle adesioni.



Il modulo di adesione è scaricabile sul sito dell’Ente all’indirizzo https://www.comune.pellezzano.sa.it/it/news/b0f2f0d3-a3e2-48aa-9a45-5ef2bc651178?force_preview=true .