San Marzano sul Sarno: piano per Ponte Marconi Il sette febbraio sarà illustrato ai sindaci

Questa mattina in call conference il consigliere regionale Franco Picarone con il vicepresidente della regione Fulvio Bonavitacola, la Direzione Regionale della Protezione Civile, le UOD “Ciclo rifiuti” e Difesa suolo”, l’Eda, la Sma Campania e il Consorzio di bonifica integrale del comprensorio Sarno, hanno discusso della problematica degli allagamenti e delle esondazioni a San Marzano sul Sarno, esaminando il caso verificatosi nuovamente in zona Ponte Marconi solo ieri.

“La riunione è stata molto proficua e concreta - ha dichiarato Franco Picarone, che proprio sabato è stato a San Marzano sul Sarno per un sopralluogo -. Si potrà finalmente avviare una grande opera di risanamento. Sono state convenute le tipologie di interventi, a chi fanno capo e come saranno finanziati.

Lunedì 7 febbraio seguirà un incontro con i sindaci del territorio per illustrare i contenuti e i tempi delle opere previste. Si partirà dalla rimozione dei rifiuti, poi si procederà all’abbattimento del ponte e al contestuale posizionamento di un sistema di griglie innovativo che filtrerà i rifiuti che trasporta il fiume. Sarà quindi organizzato lo smaltimento degli stessi con il concorso dei comuni coinvolti e quello attivo del Consorzio di bonifica che curerà anche la sorveglianza e la manutenzione degli argini di canali e affluenti del Sarno con il supporto della Regione. Seguiremo con il Vice presidente Bonavitacola che tutto possa concretizzarsi nei tempi più veloci possibili”.