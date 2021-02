Coldiretti, frana Amalfi:poca attenzione a rischio idrogeologo “Manutenzione sia costante”

“Quanto accaduto ad Amalfi deve porre l'attenzione sull'emergenza idrogeologica del nostro territorio. Coldiretti lo ripete da tempo: servono interventi strutturali per evitare di dover costantemente rincorrere l’emergenza”. Lo scrive in una nota il presidente di Coldiretti Salerno Vito Busillo a proposito della frana avvenuta questa mattina in costiera Amalfitana. “Servono interventi strutturali che vanno dalla realizzazione di piccole opere di contrasto al rischio idrogeologico, alla sistemazione e pulizia straordinaria dei terreni incolti, ai progetti di ingegneria naturalistica - spiega Busillo - con la regia dei Consorzi di bonifica e l’affidamento degli interventi di manutenzione alle imprese agricole”. “Occorre dare piena attuazione alla legge di orientamento che consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con gli agricoltori per la tutela del territorio - fa eco il direttore Enzo Tropiano - promuovendo interventi di manutenzione laddove i Comuni non riescono a intervenire trascurando la cura di intere aree a rischio. I mutamenti climatici degli ultimi anni, che si manifestano con precipitazioni intense, rischiano di provocare sempre più danni. Una situazione che aumenta il pericolo di frane e smottamenti in un territorio già fragile”.