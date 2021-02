Nocera Superiore: positivo un dipendente comunale E' un addetto alla Manutenzione e Verde Pubblico

Il comune di Nocera Superiore ha comunicato la positività al tampone molecolare Covid-19 di un dipendente comunale dell’area Manutenzione e Verde Pubblico.

Il dato è emerso nell'ambito dello screening disposto periodicamente per i dipendenti comunali.

Dopo un primo, immediato incontro tra il sindaco, Giovanni Maria Cuofano, il Segretario Generale ed il Responsabile dell’Ufficio Personale per fare il punto della situazione, è stata disposta la sanificazione dei locali comunali, al termine dell’orario di lavoro.

Al momento si attendono comunicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione, sulla scorta degli esiti dei tamponi effettuati stamane al secondo gruppo dell’Area Manutenzione e lo screening in programma domani e dopodomani per gli altri gruppi di dipendenti comunali.

Sarà il Distretto Sanitario, come da protocollo operativo, a comunicare all’ente eventuali provvedimenti di quarantena da porre in essere in caso di ulteriori positività riscontrate o in caso di accertati contatti diretti individuati con gli audit di tracciamento in corso di svolgimento sempre da parte del Dipartimento di Prevenzione.

«In linea con i protocolli di sicurezza a tutela della salute pubblica, pur nelle difficoltà dettate dal momento e dalla necessità di contenere il contagio, stiamo lavorando per assicurare alla comunità continuità nei servizi», fa sapere il primo cittadino al termine del briefing con gli Uffici svoltosi nel pomeriggio per ulteriori aggiornamenti.