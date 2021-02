Mercato San Severino: al via il restyling della villa comunale Consegnati i lavori di riqualificazione degli spazi aperti:"Operiamo per raggiungere l'eccellenza"

Sono stati consegnati ieri mattina i lavori per la riqualificazione e riorganizzazione degli spazi aperti all’intero della Villa Comunale “L. Cacciatore” al Capoluogo, nel comune di Mercato San Severino. L’intervento sarà finanziato con il residuo dei fondi relativi al potenziamento dei centri estivi diurni che erano stati destinati nel 2020 alla città, per l’importo di € 64.744,66, e che sono stati ripartiti tra soggetti promotori dei centri estivi e, appunto per la parte residuale, per gli interventi di riqualificazione della Villa Comunale.

Presente alla cerimonia di consegna lavori l’Assessore alle Politiche Sociali ed allo Sport Giuseppe Albano che ha rimarcato la valenza di questo intervento che “riguarda la riqualificazione e riorganizzazione degli spazi aperti interni della Villa Comunale del Capoluogo e più precisamente all’area ludica esistente e del suo spazio circostante che, allo stato attuale, necessitano di ulteriori interventi di ammodernamento al fine di completare il processo di riqualificazione della Villa iniziato tre anni fa. Parte dell’area a verde – conclude Albano - sarà riorganizzata attraverso opportuna sistemazione in un mini campetto di calcio per bambini. Gli spazi, così riorganizzati, permetteranno di ospitare Centri Estivi con l’intenzione di offrire alle famiglie un servizio che sia soprattutto fonte di svago e divertimento per i partecipanti, adeguato al periodo estivo di vacanza e che, nello stesso tempo supplisca alla funzione educativa della scuola”.

Presenti anche i consiglieri Felice De Santis e Rosa Ascolese.

“La Villa Comunale – dichiarano i consiglieri - deve tornare a rappresentare il salotto della nostra Città, lo spazio in cui intere famiglie possono ritrovarsi per trascorrere qualche ora di svago e divertimento soprattutto per i più piccoli. L’azione della nostra Amministrazione mira proprio a riconsegnare alla Città, nel giro di qualche mese, un luogo che rappresenti un fiore all’occhiello dopo aver rappresentato, per almeno un decennio, segno tangibile di abbandono e incuria”.

Chiusura dedicata al Sindaco Antonio Somma.

“Torniamo a intervenire sulla Villa Comunale dopo che, tre anni fa, avevamo dato un primo segnale andando a ripristinare l’area giochi per bambini. Sapevamo della necessità di intervenire ancora perché allora fu fatto quanto era possibile ma non avevamo mai ritenuto finito il lavoro perché la nostra azione amministrativa deve essere sempre tesa a ritenere un’opera conclusa quando ha raggiunto il massimo grado di efficienza e fruibilità per la colletività.

Sfruttiamo ancora una volta la capacità dei nostri uffici di intercettare fonti di finanziamento che consentono di non gravare di un solo euro sulle case del comune e quindi dei cittadini. E desidero evidenziare anche la capacità di gestire il finanziamento ottenuto riuscendo a destinare le risorse a finalità e beneficiari diversi, racchiudendo il tutto sotto il comune progetto dei centri estivi e della messa a disposizione di spazi idonei al loro svolgimento”.