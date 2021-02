Vallo della Lucania: incendio in una pizzeria Sul posto i vigili del fuoco. Si indaga per ricostruire la dinamica di quanto accaduto

Paura a Vallo della Lucania per un incendio sviluppatosi in una pizzeria di Piazza dei Martiri, in pieno centro cittadino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, carabinieri e polizia municipale. Ingenti i danni al locale. Si indaga per risalire alle cause del rogo.