Incendio a Pontecagnano: in fiamme un canneto Sindaco annuncia controlli rafforzati nei fine settimana

Paura ieri sera a Pontecagnano. Un incendio è divampato nella zona a ridosso del parco Eco-Archeologico. Le fiamme hanno preso vita all'inerno di un canneto. A lanciare l'allarme alcuni residenti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Salerno, i carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia municipale che hanno lavorato oltre un'ora per percare di spegnere il rogo. Non è il primo incendio che regsitra la città Pontecagnano negli ultimi giorni.

Nella giornata di ieri si è tenuto un tavolo tecnico al quale si sono riunuti il sindaco Giuseppe Lanzara, le forze dell'ordine, rappresentate dal Comandante dei Carabinieri Laurentini ed il Comandante della Polizia Municipale Lancetta, e alcuni rappresentati della categoria dei commercianti.

"Analizzando le esigenze e le criticità emerse sono state messe in programma iniziative volte a garantire la sicurezza in Città. - Ha spiegato la Fascia Tricolore - Attraverso un canale diretto tra l'Amministrazione Comunale, i commercianti e le forze dell'ordine sarà possibile instaurare un dialogo ed una collaborazione fruttuosa. Durante questo fine settimana, e per i prossimi a venire, verranno intensificati i controlli nelle zone critiche del territorio attraverso l'impiego di 3 pattuglie dei Carabinieri in aggiunta a quelle già presenti e con la collaborazione del Comando di Polizia Municipale. Ritengo sia fondamentale instaurare una sinergia tra chi la città la vive, chi la rappresenta e chi la tutela." Conclude il primo cittadino.