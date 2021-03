Covid: boom di casi a Vietri sul Mare, la stretta del sindaco Parchi, piazze e chiese chiuse. Divieto di andare in spiaggia nei giorni festivi e prefestivi

Il Covid prende di mira la Divina. Dopo l'escalation di casi, arriva la stretta del sindaco di Giovanni De Simone a Vietri sul Mare. Sono 81 i cittadini attualmente positivi al Coronavirus nel comune, solo nella giornata di ieri sono stati registrati 17 casi. Una situazione che preoccupa, tanto da dover ricorrere a nuove misure restrittive al fine di contenere la diffusione de contagio.

Il nuovo provvedimento sarà in vigore da domani, 5 marzo, fino al 06 aprile 2021, salvo il sopraggiungere di nuove disposizioni governative e regionali. Queste le nuove disposizioni:

-Attivata la didattica a distanza per gli alunni degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, salvo la garanzia dello svolgimento in presenza delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/ o con disabilità,

-Chiuse piazze, la Villa Comunale, i parchi giochi,

-Divieto di accesso alle spiagge presenti sul territorio comunale nei giorni festivi e prefestivi,

-Chiuse le chiese, al fine di evitare occasioni di incontro anche nel rispetto delle prescrizioni del distanziamento social,

-Chiusura al pubblico degli uffici comunali, con garanzia di accesso per i soli servizi essenziali nel rispetto delle misure di sicurezza, gli uffici comunali garantiranno l’apertura nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

-Obbligo assoluto in capo ai titolari degli esercizi commerciali, relativamente alle categorie merceologiche in attività in forza delle disposizioni regolanti la materia, di garantire accessi contingentati,

-Divieto assoluto di assembramenti al di fuori degli esercizi di distribuzione di alimenti e bevande,

-Divieto assoluto di assembramento nelle strade e spazi pubblici.