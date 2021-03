Messa in sicurezza territorio:pioggia di fondi per Bracigliano Tre gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico che dovranno essere eseguiti

Pioggia di finanziamenti dal Governo Centrale al Comune di Bracigliano per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico. Ammonta a 2.496.913,00 euro la cifra stanziata dal Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, che di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso un apposito decreto, ha attribuito al Comune di Bracigliano nell’ambito della realizzazione di investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.

Tre gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico che dovranno essere eseguiti:

interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico del Costone Roccioso del Monte Piesco, per i quali sono stati stanziati 998.765,00 euro;

interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico del Vallone Danise, per i quali sono stati stanziati 856.085,00 euro;

interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico all’alveo via Cupa del Convento, per i quali sono stati stanziati 642.063,00 euro.

Tali interventi rientrano nell’ambito di una più ampia programmazione di prevenzione del rischio idrogeologico, comprendente attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi imprevedibili, quali avversità atmosferiche o di altra natura. La programmazione di questi pianti mirano ad eseguire interventi di difesa del suolo a tutela della pubblica incolumità.

“I finanziamenti ottenuti – spiega il Sindaco Antonio Rescigno – saranno destinati per le finalità per le quali sono previsti. Il tema della mitigazione del rischio idrogeologico è di centrale importanza e rappresenta uno degli aspetti più importanti nelle agende di governo delle istituzioni di ogni ordine e grado. E’ di fondamentale importanza intervenire laddove c’è necessità di opere strutturali, soprattutto per un territorio fragile come quello italiano, che spesso è stato oggetto di disastri ambientali. Con questo finanziamento di circa 2,5 milioni di euro puntiamo a sistemare il territorio di nostra competenza attraverso interventi mirati. In particolare sarà eseguita la messa in sicurezza del Monte Piesco con il relativo vallone ed area circostante a valle dello stesso”.

Con l’assegnazione dei finanziamenti, si provvederà, in tempi brevi, a redigere le progettazioni esecutive e a bandire le gare d’appalto per assegnare i lavori alle ditte che dovranno eseguirli