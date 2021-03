Salvò la vita all'amica: "Medaglia al valor civile per Giulia" La proposta del sindaco di Nocera Superiore in occasione della festa della donna

Salvò la vita alla sua migliore amica evitando che un'auto le piombasse addosso. Nel giorno in cui si celebrano le donne il sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano, rende omaggio ad una piccola eroina ed annuncia di voler "Riconoscere una medaglia al valor civile Giulia Muscariello".

La giovane 18enne, il 31 luglio scorso, dopo essersi resa conto del pericolo che stava per investire la sua amica Chiara, l'ha spinta giù dal muretto sul quale erano sedute e le ha salvato la vita. Chiara rimase illesa, ma la gamba di Giulia fu seriamente compromessa dall'impatto, tanto che i medici furono costretti ad amputarla. La sua storia in pochissimo tempo ha fatto il giro del web.

"La Festa della Donna che si celebra quest'oggi ci dà l'occasione anche per preannunciarvi l'intenzione, in accordo con il Ministero dell'Interno, di riconoscere una medaglia al valor civile per Giulia Muscariello. - Ha scritto la Fascia Tricolore -

Al coraggio di questa giovane donna straordinaria va la nostra gratitudine".

"In un momento così difficile, desidero rivolgere un pensiero a tutte le donne impegnate ormai da più di anno senza sosta a fronteggiare l'emergenza Covid-19 come volontarie, come personale medico ed infermieristico. Un pensiero lo rivolgiamo, infine, alle donne rimaste vittime del Covid, a coloro che soffrono in un letto d'ospedale, a coloro che sono al capezzale di un proprio caro, a quante subiscono violenza psicologica o fisica tra le mura di casa. Un abbraccio a tutte voi, nella speranza di poter tornare presto alla tanto agognata normalità." Le parole del sindaco Cuofano in onore della festa della fonna.