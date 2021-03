Pioggia e allagamenti:chiusi sottopassi a Mercato San Severino Disagi per gli automobilisti

Le intense piogge che si sono abbattute anche sul salernitano stanno creando non pochi disagi in provincia. Chiuso al transito per allagamento il sottopasso di Curteri, a Mercato San Severino. Transito interrotto anche nel sottopasso di via Faraldo. A darne notizia l'Epi, Protezione Civile che invita a spostarsi solo se strettamente necessario. Forti precipitazioni in atto su tutto il territorio.