Frana ad Amalfi "Messo in sicurezza il crostone roccioso" "Può iniziare a pieno ritmo il cantiere per la ricostruzione stradale"

"Non perderemo un solo minuto" aveva scritto il sindaco Daniele Milano dopo la frana ad Amalfi del 2 febbraio. Oggi, il primo cittadino comunica una buona notizia: sono stati completati i lavori di messa in sicurezza del crostone. Può così iniziare a pieno ritmo il cantiere di ANAS per la ricostruzione del tratto della statale 163 interessato dal cedimento. Da più di un mese quel tratto di strada è chiuso al transito.