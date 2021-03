Pontecagnano, si cercano 60 giovani per corsi di formazione "Formare i giovani cittadini significa scrivere una prospettiva per loro e per l’intera comunità"

Pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di partecipanti alle attività laboratoriali indette da Confartigianato Salerno e patrocinato dal Comune di Pontecagnano Faiano. Il bando, con scadenza alle ore 12:00 del 18/03/2021, consentirà a massimo 60 giovani di età compresa fra i 18 ed i 29 anni di frequentare, in modalità e-learning (formazione a distanza), due importanti corsi inclusi nel progetto Dare – Day one alliance for employement.

L’iniziativa, co-finanziata dal Fondo EEA and Norway Grants, si svilupperà lungo due filoni: Creazione d’Impresa e Pianificazione della Carriera. Le attività, per un totale di 40 ore complessive distribuite su 7 giorni feriali, saranno finalizzate rispettivamente a: creare le competenze di base per avviare un percorso di creazione d’impresa,

dando spunti anche sulle tipologie di attività imprenditoriali più in linea con il contesto storico e geografico; affrontare il mondo del lavoro, proponendo anche dei punti di vista innovativi in merito alla carriera ed alle figure professionali più ricercate al momento. La partecipazione ai laboratori prevederà una prima sessione di orientamento, della durata di 8 ore, ed una sessione di mentoring, della durata di 4 ore.

Gli incontri previsti si svolgeranno da marzo a luglio 2021e potranno prevedere possibilità di stage presso aziende del posto. Gli aderenti potranno anche essere inclusi nel programma Erasmus per Giovani Imprenditori. Avranno diritto a presentare la domanda ragazze e ragazzi che abbiano acquisito il diploma di scuola superiore. La partecipazione è gratuita.

“Sostenere i giovani ed indirizzarli verso la ricerca di un lavoro e la pianificazione di un futuro solido ed appagante è quanto stiamo facendo con Confartigianato Salerno. Questa realtà, che già in passato ha collaborato con successo con la nostra Amministrazione, potenzia le nostre forze ed i nostri servizi in un’ottica di crescita e di supporto reciproco. Formare i giovani cittadini significa inoltre scrivere una prospettiva per loro e per l’intera collettività, creando i presupposti perché il processo di sviluppo non resti un’idea, ma diventi un progetto concreto”, ha affermato l’Assessore alla Formazione Rosa Lembo.

“Dare è un’opportunità seria per i giovani della nostra città che, aderendovi, possono acquisire conoscenze e competenze riguardo alla programmazione del loro futuro. Nell’epoca dell’incertezza è quanto mai importante consegnare possibilità che infondano fiducia e concorrano a creare occupazione. Un sentito grazie al Presidente Franco Risi per aver posto le basi per la costruzione di un rapporto solido, che prende forma ogniqualvolta ci sono occasioni di confronto e di collaborazione su tempi importanti, fra qui appunto quello di edicificare il futuro delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi”, ha inoltre dichiarato il Sindaco Giuseppe Lanzara.