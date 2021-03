Pontecagnano, Lanzara:"Pronti per il nuovo polo vaccinale" "Saranno messe a disposizione 10 postazioni box per le somministrazioni"

"Tutto pronto a Pontecagnano Faiano per ospitare la struttura che consentirà a migliaia di persone di potersi vaccinare una volta che il Governo riprenderà con il piano per fasce d'età." A dirlo è il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara. Il nuovo punto vaccinale sorgerà nel comune presso l'I.C. Picentia, la struttura era stata individuata lo scorso 3 marzo, a seguito di un incontro con il vice sindaco Michele Roberto Di Muro, il direttore sanitario dell'ASL Pasquale Melillo e la dott.ssa Fortunata Russo.

"Arrivati al desk accoglienza, un percorso guidato condurrà le persone verso una sala pre vaccino. 10 postazioni box saranno messe a disposizione per l'inoculazione delle dosi e in un'apposita area post iniezione si concluderà il percorso di osservazione. - Spiega la fascia tricolore - L'impegno da parte mia è quello di poter garantire il miglior servizio disponibile per i cittadini e poter vaccinare il più alto numero di persone possibile una volta che il Commissario straordinario all'emergenza Covid Figliuolo stabilirà la prosecuzione della campagna. Oltre al lavoro sinergico tra Istituzioni e Azienda Sanitaria Locale un ruolo fondamentale è occupato dai Medici di Assistenza Primaria che attraverso il loro lavoro e la loro dedizione ci hanno accompagnato in questo percorso."