Mercato San Severino: "Un comune sempre più dal cuore verde" Installata una parete verde verticale in via Solofrana

E' stata installata ieri in un'aiuola di Via Solofrana nel Capoluogo, una parete di verde verticale donata all'Amministrazione Comunale dal “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati”, nell'ambito del progetto "Urban Green" ed in occasione della “Giornata rotariana della salvaguardia ambientale” che si celebra domani.

Presenti alla cerimonia il Sindaco di Mercato S. Severino Antonio Somma, l'Assessore Enza Cavaliere, il Presidente del Rotary Club Salerno Nord Carmelo Orsi ed i Past President del Club Fulvio Leo e Vittorio Villari.

La parete verde ( Green Atwork) è stata realizzata dal brand “GreenUrbanGardens” di Villa Modestina di Vittorio Sangiorgio ed è costituita da una struttura portante coperta con un substrato inorganico dove le piante si radicano e crescono in verticale senza aver bisogno di terriccio, ma con dei micro-sistemi di irrigazione e fertilizzazione automatizzati, che ne consentono la coltivazione e il mantenimento. Le piante inserite nella struttura sono prevalentemente della macchia mediterranea come rosmarino e felci.

"Sempre più il Comune di Mercato S. Severino ambisce a diventare un Comune dal cuore verde grazie a tante iniziative “green”, una delle quali è sicuramente quella messa in campo dal Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” ha dichiarato l'Assessore Enza Cavaliere.

Sulla stessa lunghezza d'onda i consiglieri Ascolese e Basile sicuri che "questa parete vuole rappresentare, simbolicamente, lo sviluppo di una filosofia green all’interno della città”

Il Sindaco Somma ha invece illustrato ulteriori dettagli della sinergia "green" messa in campo con i Rotary.

"Oltre alla parete riceveremo 60 alberi ad alto fusto che provvederemo a piantumare partendo dai primi 25 che saranno piantati a Lombardi al Parco dello Sport dove stanno continuando i lavori per la realizzazione.

Ringrazio il Rotary Club Salerno Nord che, da tempo, si sta mostrando sensibile ed attento alle esigenze del territorio della Valle dell’Irno e della cittadinanza e il progetto "Urban green" ne rappresenta una tangibile evidenza".