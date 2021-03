Covid: un nuovo centro vaccinale nell'ex-Saut di Acciaroli Il sindaco Pisani: "L’obiettivo è fare presto e fare bene"

Anche il comune di Pollica avrà il suo punto vaccinale antiCovid. Dalla prossima settimana, nell’ex-SAUT di Acciaroli sarà attivato un centro vaccinazioni.

"Questa mattina insieme ai responsabili del Distretto 70 dell’ASL Salerno, abbiamo effettuato un sopralluogo per verificare la possibilità di attivare un punto vaccinazione intercomunale anti-Covid19 nell’ex-Saut di Acciaroli. All’esito favorevole della vista di stamattina, seguiranno piccoli adeguamenti degli spazi, ma già nella prossima settimana potremo cominciare la somministrazione dei vaccini nella struttura di Acciaroli." Ha fatto sapere il sindaco Stefano Pisani.

Proprio dalla struttura di Acciaroli partiranno le USCA per la vaccinazione domiciliari dei cittadini impossibilitati a muoversi. "L’obiettivo è fare presto e fare bene, riducendo al minimo i disagi dei cittadini! Stiamo cercando di costruire una Sanità più vicina ai territori e ai bisogni delle persone e lo stiamo facendo con una straordinaria sinergia istituzionale tra il comune di Pollica, l’ASL di Salerno e alle sue articolazioni territoriali. Non è più possibile indugiare, è il momento di riprenderci la nostra vita … e possiamo farlo solo insieme!" Aggiunge la fascia tricolore. In città rimangono attivi solo 5 casi positivi che hanno tra l’altro completato il periodo di isolamento obbligatorio.