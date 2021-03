San Marzano, dopo l'alluvione al via la pulizia delle strade L’amministrazione ha anche provveduto a far raccogliere e smaltire gli ingombranti

Sono iniziate a San Marzano sul Sarno le attività di pulizia e sanificazione delle strade che il 9 marzo scorso sono state invase dall’acqua e dal fango dell’Alveo Comune Nocerino. L’attività ha interessato anche tutte le caditoie presenti nella strada. Il massiccio intervento di pulizia continuerà domani nelle traverse di via Gramsci.

Il corso d’acqua, affluente del Sarno, era straripato rompendo l’argine proprio a ridosso della zona di Gramsci e allagando case, negozi, attività produttive, scantinati, provocando ingenti danni sia alle attività commerciali che alle stesse famiglie. Il sindaco Carmela Zuottolo e l’assessore all’Ambiente, Andrea Oliva, hanno chiesto alla Gpn, l’azienda che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, di poter raccogliere e smaltire, anche tutti i rifiuti ingombranti delle famiglie colpite dall’alluvione evitando, in tal modo, che il costo fosse a carico delle stesse famiglie, degli esercenti commerciali o altre attività produttive.

“Il nostro impegno verso i cittadini di San Marzano sul Sarno – ha commentato l’assessore Oliva - continua senza sosta. Si è provveduto alla pulizia stradale e sanificazione nonché delle caditoie di via Gramsci. Si continuerà nella giornata di domani per la pulizia delle traverse della stessa strada. Ringrazio la società Gpn Srl e i nostri operatori ecologici per il grande impegno che ogni giorno mettono in campo nonostante le tante difficoltà”.