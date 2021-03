Mercato San Severino: ok per centro vaccinale nella palestra Lo spazio è di pertinenza della scuola San Vincenzo

"Comunico ai nostri concittadini che il Centro Vaccinale allestito dal Comune di Mercato San Severino presso la Palestra della Scuola San Vincenzo, ha ottenuto finalmente l'accreditamento da parte della Regione Campania.

A partire da domani pomeriggio inizieranno le attività di vaccinazione, chiaramente con priorità per gli Over 80". A scriverlo sulle sue pagine Facebook è Antonio Somma, il sindaco di Mercato San Severino che continua: "In queste ore, i destinatari dei vaccini stanno ricevendo le relative convocazioni alle proprie caselle di posta elettronica".