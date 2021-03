Pellezzano: avviati i lavori del Vallone di Cologna Diversi gli interventi di messa in sicurezza in programma

Procedono a pieno ritmo i lavori di messa in sicurezza del vallone che costeggia la SR88 a Cologna, grazie al finanziamento di €400.000,00 che l’Amministrazione Comunale ha ottenuto dal Ministero dell’Interno in data 30/12/2019.

I lavori prevedono: pulizia e asportazione della vegetazione spontanea nelle arre di intervento, interventi di posa in opera di gabbioni con materasso reno e canale, rimozione dell’esistente tubazione da 800mm, installazione di recinzione a protezione.

Da cronoprogramma, l’opera si concluderà il 28 giugno 2021. Prosegue dunque, il lavoro dell’Amministrazione Comunale volto a recuperare e mettere in sicurezza le aree storicamente più a rischio del nostro territorio.