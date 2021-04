Autismo, a Capaccio un protocollo d'intesa con Cilento 4All L'obiettivo è quello di promuovere attività di sostegno alle famiglie con persone con autismo

Nella giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, il Comune di Capaccio Paestum ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l'associazione Cilento4All per promuovere attività di sostegno e supporto alle famiglie di persone con autismo. Cilento4all è un'associazione di genitori il cui obiettivo è mettere in rete le famiglie dei ragazzi con autismo per azioni di advocacy e di supporto operativo alle attività nei vari ambiti di vita, dalla scuola al tempo libero.

Per questo è stata costituita la rete cilentana Autism Friendly, della quale fanno parte Il Parco Archeologico di Paestum e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni. Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa, alla rete aderirà anche il Comune di Capaccio Paestum.

Obiettivo del protocollo è, tra l’altro, promuovere attività di sostegno e supporto alle famiglie di persone con autismo, pari opportunità e l’inclusione sociale delle stesse, standard qualitativi per un’accessibilità autism friendly del territorio. "Con questo accordo vogliamo promuovere iniziative e attività territoriali, in ogni contesto in cui sia possibile, che vadano incontro ai bisogni delle famiglie residenti nel comune con persone con autismo o disabilità cognitiva. È nostro dovere migliorare la qualità della vita di ogni cittadino, tanto più se ha bisogni speciali." Ha dichiarato il sindaco Franco Alfieri.