Pontecagnano al setaccio: oltre 400 controlli e 60 verbali Raffica di verifiche nel corso dell'ultima settimana.12multe anche per errato conferimento rifiuti

Controlli nel Salernitano, provincia al setaccio per verificare il rispetto delle normative antiCovid. In particolare, nel corso dell'ultima settimana, nel comune di Pontecagnano sono stati effettuati 437 controlli e 3 perquisizioni personali. Nel corso delle verificge sono state sequestrate 2 autovettore ed elevati 62 verbali, di cui 20 per trasgressione delle norme anticontagio.

Durante le operazioni sono state impegnate 4 pattuglie dei Carabinieri e 2 della Polizia Municipale. Le Guardie rurali ausiliarie, inoltre, hanno elevato 12 sanzioni per errato conferimento dei rifiuti, oltre ad effettuare controlli dei microchip per i cani.

"Alle forze dell'ordine e tutti i corpi impegnati nei controlli va tutta la nostra gratitudine per il lavoro svolto e la dedizione nello svolgere delle operazioni così delicate che garantiscono la sicurezza sul territorio." I ringraziamenti del sindaco Giuseppe Lanzara.