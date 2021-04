Centro giovani Più: ripristinato impianto videosorveglianza Proseguono gli investimenti del comune di Pellezzano a tutela della sicurezza e pubblico decoro

Grazie alle somme previste dal progetto CartArte, organizzato dalla Regione Campania in collaborazione con il Comune di Pellezzano, è stato ripristinato l’impianto di videosorveglianza del Centro Giovani Più in Via Eroi di Nassiriya a Coperchia. Le telecamere, disposte sia all’interno che all’esterno della struttura, garantiranno una maggiore tutela del pubblico patrimonio.

Il centro inoltre, è stato dotato di sistema di antifurto di ultima generazione, grazie al quale, qualora si verificassero accessi indesiderati, viene automaticamente inoltrata una chiamata di allarme alle Forze dell’Ordine. Si tratta di un intervento atteso anche dai residenti della zona, i quali hanno segnalato alcuni episodi poco decorosi verificatisi nei pressi della struttura.

Proseguono dunque gli investimenti del comune di Pellezzano a tutela della sicurezza e del pubblico decoro.